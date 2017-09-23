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Адвокат: Калинин имел прямое отношение к экстремистским акциям, связанным с "Матильдой"

Происшествия
23 сентября, 12:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Константин Добрынин уточнил, что под такими акциями он подразумевает поджоги кинотеатров, машин и зданий

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы создателя фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя, считает, что задержанный глава движения "Христианское государство" Александр Калинин "имел прямое отношение" к экстремистским акциям, связанным с "Матильдой".

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Ранее стало известно, что МВД РФ возбудило дело о давлении на кинотеатры в связи с показами фильма "Матильда". По подозрению в совершении этого преступления задержан Александр Калинин, уточнил источник в правоохранительных органах.

"Это следовало сделать еще в феврале месяце, поскольку в том числе и об этой уголовно-правовой квалификации мы говорили сотрудникам МВД, проводящим проверку по нашему заявлению, - сказал адвокат в субботу ТАСС. - Однако мы уверены, что действия Калинина этим не ограничивались, и он имел прямое и непосредственное отношение и к самим экстремистским и террористическим акциям, прокатившимся по России".

Добрынин уточнил, что имеет в ввиду под этими акциями поджоги кинотеатров, машин и зданий. "Необходимо также установить его роль как соучастника и в этих деяниях", - добавил адвокат.

Уголовное дело

Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров.

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По ее словам, по подозрению в совершении этого преступления задержан руководитель одной из общественных организаций. Волк не уточнила фамилию задержанного.

Как пояснил источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда". "Калинин - фигурант этого уголовного дела. Он задержан как подозреваемый", - сказал он.

Ранее его доставили в полицию по делу о поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. "Все это время с ним велись следственные действия, никто под подписку его не отпускал", - пояснил источник

Ранее руководство киносетей "Формула кино" и "Синема парк" сообщили о том, что приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович
Страны
Россия
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