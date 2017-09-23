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Лидер красноярского отделения КПРФ госпитализирован после ДТП

Происшествия
23 сентября, 12:37 UTC+3 КРАСНОЯРСК

Служебный автомобиль депутата вылетел в кювет и перевернулся

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КРАСНОЯРСК, 23 сентября. Первый секретарь красноярского крайкома КПРФ, депутат Законодательного собрания региона Петр Медведев, госпитализирован после того, как попал в ДТП под Минусинском на юге края. Об этом в субботу ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Заксобрания региона Владимир Корецкий.

"Петр Петрович Медведев госпитализирован после ДТП под Минусинском. Сегодня я общался с ним по телефону, и он выразил надежду, что скоро его выпишут", - сказал Корецкий.

Как сообщили ТАСС в краевом управлении ГИБДД, ДТП произошло в пятницу в 7 км от Минусинска. Служебный автомобиль депутата Toyota Camry вылетел в кювет и перевернулся. Медведев был пассажиром автомобиля. Водитель иномарки также был госпитализирован.

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