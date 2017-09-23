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Движение по четвертой ветке метро в Петербурге восстановлено

Происшествия
23 сентября, 14:18 дата обновления: 23 сентября, 14:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, сентября. /ТАСС

Движение было прервано из-за падения человека на рельсы. Пострадавший был извлечен из-под состава и передан врачам скорой помощи

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Движение по 4-й (желтой) ветке петербургского метро, которое было остановлено из-за падения человека на рельсы, возобновлено.

"В 13:51 мск движение по линии 4 восстановлено. Пассажир извлечен из-под состава и передан врачам скорой помощи", - сообщает пресс-служба метрополитена.

По данным пресс-службы, после падения человека на рельсы участок был обесточен, были закрыты на вход станции от "Улицы Дыбенко" до "Новочеркасской".

Ранее сегодня в петербургском метро закрывались на проверку из-за бесхозных предметов станции "Площадь Ленина" и "Достоевская".

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