Движение по четвертой ветке метро в Петербурге восстановлено

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Движение по 4-й (желтой) ветке петербургского метро, которое было остановлено из-за падения человека на рельсы, возобновлено.
"В 13:51 мск движение по линии 4 восстановлено. Пассажир извлечен из-под состава и передан врачам скорой помощи", - сообщает пресс-служба метрополитена.
По данным пресс-службы, после падения человека на рельсы участок был обесточен, были закрыты на вход станции от "Улицы Дыбенко" до "Новочеркасской".
Ранее сегодня в петербургском метро закрывались на проверку из-за бесхозных предметов станции "Площадь Ленина" и "Достоевская".