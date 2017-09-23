Калининградское правительство организовало горячую линию для помощи пострадавшим в ДТП

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Горячая линия для оказания и предоставления консультаций пострадавшим в результате ДТП с микроавтобусом и их родственникам открыта правительством Калининградской области. Об этом сообщила в субботу его пресс-служба.

"С 15:00 (по местному времени) 23 сентября по телефону (4012) 531-231 открыта горячая линия, где можно получить психологическую поддержку, уточнить механизм получения материальной помощи, сообщить о том содействии, которое сейчас необходимо семьям и пострадавшим", - говорится в сообщении.

Врио министра социальной политики области Анжелика Майстер отметила, что специалисты областного Центра помощи семье и детям, а также муниципальных органов социальной защиты посетят семьи погибших и пострадавших в аварии, унесшей жизни семи человек. "Мы готовы оказать всестороннюю помощь в решении наиболее важных проблем и вопросов этих людей. Кроме того, всем им будет оказана срочная адресная помощь", - сказала она. Горячая линия по оказанию психологической помощи также организована Главным управлением МЧС России по Калининградской области по телефону (4012) 79-99-99.

Пассажирский микроавтобус и внедорожник Mercedes столкнулись в пятницу около 20:30 мск на автотрассе А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров у населенного пункта Солдатово. В результате погибли 7 человек, включая водителя микроавтобуса. Девять человек госпитализированы.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд внедорожника на встречную полосу. Водитель Mercedes помещен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц" УК РФ. Девять пострадавших в ДТП остаются в больницах, двое - в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Региональным Следственным управлением СК начата доследственная проверка. Прокуратура области проводит проверку информации о том, что погибший водитель микроавтобуса занимался частным извозом, не имея лицензии на пассажирские перевозки. Областной прокурор Сергей Хлопушин взял на контроль принятие следственными органами процессуальных решений по факту аварии.