Мужчина на Кубани проник на охраняемый объект и обстрелял сотрудников ОВО

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Пьяный мужчина проник на территорию охраняемого Росгвардией объекта в Краснодарском крае, обстрелял прибывших по тревоге сотрудников вневедомственной охраны и совершил суицид. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального ГУ МВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Славянскому району около 08:45 поступило сообщение о том, что на охраняемой территории неизвестный мужчина открыл огонь из пистолета по сотрудникам ОВО. На место происшествия выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы. На месте было установлено, что ранее судимый мужчина, 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на охраняемый объект, вследствие чего сработала сигнализация. <...> Мужчина открыл огонь из-за закрытой двери", - говорится в сообщении главка.

Прибывшие полицейские оцепили объект. Спустя некоторое время мужчина совершил суицид.

Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

В пресс-службе Росгвардии ТАСС сообщили, что уточняется информация о том, пострадали ли в результате стрельбы сотрудники ведомства.