Мужчина на Кубани проник на охраняемый объект и обстрелял сотрудников ОВО

Хоккеист Трунев: "Спартаку" необходимо поправить игру в оборонеСпорт 23 сентября, 16:28
Плющенко: Сотникова не нуждается в операции, фигуристка возобновила тренировкиСпорт 23 сентября, 16:21
Характер повреждения капитана ХК "Спартак" Калинина станет известен после МРТСпорт 23 сентября, 16:18
Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День пятый. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 23 сентября, 16:02
В Краснодарское училище военных летчиков зачислены девушки из 11 регионовАрмия и ОПК 23 сентября, 15:57
Соперник "Спартака" в Лиге чемпионов "Севилья" проиграла "Атлетико" в чемпионате ИспанииСпорт 23 сентября, 15:55
Босниец Джумхур вышел в финал теннисного турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 23 сентября, 15:36
Хрюнов: Чахкиеву давно следовало завершить карьеру в боксеСпорт 23 сентября, 15:28
Хет-трик Трунева помог "Спартаку" победить "Куньлунь" в матче КХЛСпорт 23 сентября, 15:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Пьяный мужчина проник на территорию охраняемого Росгвардией объекта в Краснодарском крае, обстрелял прибывших по тревоге сотрудников вневедомственной охраны и совершил суицид. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального ГУ МВД.
"В дежурную часть ОМВД России по Славянскому району около 08:45 поступило сообщение о том, что на охраняемой территории неизвестный мужчина открыл огонь из пистолета по сотрудникам ОВО. На место происшествия выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы. На месте было установлено, что ранее судимый мужчина, 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на охраняемый объект, вследствие чего сработала сигнализация. <...> Мужчина открыл огонь из-за закрытой двери", - говорится в сообщении главка.
Прибывшие полицейские оцепили объект. Спустя некоторое время мужчина совершил суицид.
Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.
В пресс-службе Росгвардии ТАСС сообщили, что уточняется информация о том, пострадали ли в результате стрельбы сотрудники ведомства.