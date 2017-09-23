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Четыре человека получили ранения в Праге при демонстрации возможностей чешских ВС

Происшествия
23 сентября, 16:33 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 23, сентября. /ТАСС

Во время выполнения восемью парашютистами группового прыжка один из них не смог приземлиться на специально обозначенное место и неудачно упал в толпу зрителей

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ПРАГА, 23 сентября. /ТАСС/. Четыре человека получили в субботу ранения в результате нештатного приземления в толпу зрителей парашютиста, выполнявшего в группе чешских десантников показательный прыжок во время "Дней с армией" в районе Летна близ исторического центра Праги. Об этом сообщила журналистам представитель Спасательной службы республики Яна Поштова.

"Ранения получили десантник и трое зрителей, среди которых есть ребенок, - приводит Чешское радио ее слова. - Во время выполнения восемью парашютистами группового прыжка один из них не смог приземлиться на специально обозначенное место. Он неудачно упал в толпу зрителей, которые пришли принять участие в "Днях с армией".

В "Днях с армией", как отметила Яна Поштова, приняли участие "несколько сот пражан и гостей чешской столицы", в том числе много семей с детьми. На празднике кроме показательных выступлений чешских военнослужащих демонстрировалась современная и историческая техника, находящаяся и находившаяся на вооружении национальных ВС.

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