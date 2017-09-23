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Задымление в психдиспансере в Тверской области ликвидировано

Происшествия
23 сентября, 18:00 дата обновления: 23 сентября, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Сейчас пациенты возвращаются в помещения

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали задымление в психоневрологическом диспансере в Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"По уточненным данным, задымление возникло в подсобном помещении диспансера, расположенного в Калининском районе. В целях безопасности были эвакуированы более 180 человек", - сказал собеседник агентства. Пострадавших нет.

Сейчас пациенты возвращаются в помещения.

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