В горах Башкирии погиб человек

УФА, 23 сентября. /ТАСС/. Один альпинист из Екатеринбурга погиб, второй пострадал в Белорецком районе Башкирии во время пребывания на горном хребте Инзерские зубчатки (Южный Урал). Об этом сообщила в субботу ТАСС депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Руфина Шагапова, которая стала очевидцем происшествия.

"У нас совещание экологической рабочей группы Госсобрания Башкирии выездное вчера было, предметом было развитие внутреннего туризма в республике и инфраструктуры. Также запланирован был поход на Зубчатку. Вот все мы увидели наглядно. Двое пострадавших альпинистов: девушка сразу насмерть, а у мужчины переломаны ноги, мы его вынесли оттуда, донесли до ближайшего поселка Тирлян", - рассказала Руфина Шагапова.

Между тем в пресс-службе Минздрава Башкирии сообщили, что альпинист, пострадавший при падении с горы, поступил в больницу в стабильно тяжелом состоянии.

"Ориентировочно после падения с высоты, с горы в Белорецкую городскую центральную клиническую больницу поступил один пациент. Его состояние сейчас стабильное, тяжелое, без ухудшения. Вся необходимая помощь ему предоставляется", - сказала заведующая отделом пресс-службы ведомства Айгуль Абдуллина.

Ранее СМИ сообщили, что двое альпинистов из Екатеринбурга упали со скалы высотой около 20 м. 25-летняя девушка погибла сразу, 31-летний мужчина получил множественные переломы.

По данным МЧС региона, на хребте находилась группа из четырех человек из Екатеринбурга, они не вставали на учет в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России. "Они не зарегистрировались, поэтому мы не знали про них. Сейчас к месту выехал следственный комитет", - уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.