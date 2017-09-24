В Краснодаре горит шинный магазин на площади более 1,2 тыс. кв. метров

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КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в магазине шин в Краснодаре, площадь возгорания сейчас составляет 1,2 тыс. кв. метров, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС.
"В 0:09 в службу спасения поступила заявка о пожаре в городе Краснодаре, по ул. Дзержинского. Загорелось двухэтажное здание (магазин "Шинный центр"). В 0:10 прибыли первые пожарные расчеты, в 0:48 был объявлен повышенный ранг тушения пожара", - говорится в сообщении.