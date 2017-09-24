Источник: количество эвакуированных торговых центров в Москве выросло до восьми

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Восьмой за вечер торговый центр эвакуирован из-за угрозы взрыва, количество эвакуированных возросло до 13,5 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Из-за анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуирован торговый центр "Домодедово". Эвакуированы около 1,5 тыс. человек, - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о том, что около 12 тыс. человек эвакуированы из семи торговых центров Москвы: "Принц Плаза", "Мега-Химки", "Метрополис", "Хорошо", "Капитолий", "Щука" и "Океания".