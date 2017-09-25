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Тверской суд Москвы рассмотрит дело подростка, распылившего газ в лицо бойцу ОМОН

Происшествия
25 сентября, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По версии следствия, во время несанкционированной акции 12 июня в Москве молодой человек распылил слезоточивый раз в глаза бойцу ОМОН, отчего тот получил ожог глаз

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего участника акции в центре Москвы 12 июня, распылившего газ в лицо сотруднику спецназа ОМОН. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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"Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"), - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Тверской районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 12 июня во время несанкционированной акции на Тверской улице подросток распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику спецназа ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате боец получил ожог глаз, ему была оказана медицинская помощь.

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