Подростку, распылившему газ в лицо бойцу ОМОН, предъявлено окончательное обвинение

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции несовершеннолетнему участнику несанкционированной акции в центре Москвы, распылившему газ в лицо сотруднику спецназа ОМОН. Об этом ТАСС сообщил адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин.
"Моему подзащитному сегодня предъявлено обвинение в окончательной редакции, в ближайшее время мы начнем ознакомление с материалами дела", - сказал адвокат.
Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти") и содержится под домашним арестом. Суд разрешил ему посещать школу, а также общаться с преподавателями, адвокатами, следователями и родственниками. Как ранее рассказывала в суде мать обвиняемого, он заканчивает обучение и собирается поступать в вуз, а также ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности.
По данным СК, 12 июня во время несанкционированной акции на Тверской улице подросток распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику спецназа ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате боец получил ожог глаз, ему была оказана медицинская помощь.