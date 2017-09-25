Психолог привлечен к расследованию дела о резонансном убийстве женщины в Краснодаре

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КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Доктор психологических наук привлечен к расследованию дела о вызывавшем общественный резонанс убийстве женщины в Краснодаре, сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
"По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. К расследованию привлечены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, а также профессор и доктор психологических наук", - говорится в сообщении.
В настоящее время в качестве подозреваемых задержаны супруги, проживающие в общежитии краснодарского военного училища летчиков. По данным следствия, 8 сентября этого года они познакомились с женщиной, распивали с ней спиртное, и в результате ссоры убили новую знакомую. Впоследствии мужчина расчленил тело, останки частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал, полагают следователи. После совершенного преступления мужчина сделал селфи с фрагментами тела погибшей на свой мобильный.
Ранее сообщалось, что на территории военного училища в Краснодаре 12 сентября было обнаружено расчлененное тело женщины. Днем ранее на улице Репина в Краснодаре рабочими был найден мобильный телефон, на котором хранились фотографии 35-летнего местного жителя, позировавшего с частями человеческого тела. По данным следственного управления, на фото запечатлены останки женщины, обнаруженные на территории военного училища. Подозреваемый задержан.
Позднее в социальных сетях стала появляться информация, что задержанный по подозрению в убийстве мужчина якобы признался в убийстве десятков человек и каннибализме, в котором якобы принимала участие и его супруга. В СК сообщили, что проверяют причастность мужчины к другим преступлениям.