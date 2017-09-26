Суд начнет слушания по иску журналиста "Новой газеты" Али Феруза к МВД

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник начнет слушания по иску журналиста "Новой газеты" Али Феруза (Худоберди Нурматова) к МВД РФ из-за отказа предоставить ему временное убежище в России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В настоящее время процесс выдворения журналиста из России не производится, пока его жалоба в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не будет рассмотрена по существу. Аппарат уполномоченного РФ при ЕСПЧ своевременно уведомил соответствующие компетентные ведомства о необходимости соблюдения установленного ЕСПЧ временного запрета на выдворение Нурматова.

1 августа Басманный суд Москвы принял решение о выдворении Феруза, гражданина Узбекистана, который был задержан рядом с редакцией издания в Москве. Ему также был назначено 5 тыс. руб. административного штрафа. Согласно решению суда, до вступления постановления в законную силу Феруз будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, куда он был помещен судебными приставами. Суд признал журналиста виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ").

4 августа Страсбургский суд уведомил российские власти о запрете перемещения Али Феруза до рассмотрения его жалобы в Европейском суде. 8 августа Мосгорсуд изменил решение Басманного суда о выдворении из РФ корреспондента "Новой газеты", постановив приостановить его до завершения разбирательства по жалобе журналиста в ЕСПЧ.