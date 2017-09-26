Полицейские на Сахалине застрелили медведя, зашедшего в город

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Полицейские на Сахалине застрелили медведя, который гулял по улицам города Макаров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

"Поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов города Макаров замечен медведь. Сотрудники полиции попытались отогнать животное за пределы города. Возникла реальная опасность для жизни и здоровья граждан, и <...> медведь был обезврежен", - говорится в сообщении.

По данным Министерства лесного хозяйства Сахалинской области, в этом году на островах региона отстреляно около 50 медведей, представлявших угрозу для людей. В 2016 году было ликвидировано менее 40 животных. Этим летом при нападении хищников погибли два сахалинца, пострадал один. Специалисты говорят, что основная причина выхода хищников в населенные пункты - отсутствие достаточного количества пищи на реках и в лесу.