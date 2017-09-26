На автостоянке в Чите сгорели более 15 маршруток

ЧИТА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Более 15 маршрутных автобусов сгорели в ночь на вторник на автостоянке в Чите, сообщил корреспонденту ТАСС источник в экстренных службах Забайкальского края.

"По предварительным данным, сгорело более 15 маршруток. Быстрому распространению пожара способствовал пенопласт, которым автостоянка была утеплена изнутри", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю добавили, что для тушения пожара на место происшествия выехали четыре автоцистерны и 15 человек. Там также работают сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит установить причины случившегося.