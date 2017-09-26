На автостоянке в Чите сгорели более 15 маршруток

Передача Кулемина помогла "Айлендерс" обыграть "Нью-Джерси" в предсезонном матче НХЛСпорт 26 сентября, 5:10
Сенатор Шатохин предлагает разрешить заключенным работать вне колоний и тюремОбщество 26 сентября, 4:35
Шесть человек погибли при столкновении грузовика и автобуса на трассе "Дон"Происшествия 26 сентября, 4:13
NYT: шестеро приближенных Трампа использовали личный почтовый ящик в рабочих целяхМеждународная панорама 26 сентября, 3:49
На Кубе открылись курсы МЧС России по повышению квалификации спасателейОбщество 26 сентября, 3:23
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в ДонбассеМеждународная панорама 26 сентября, 2:55
Николай Белов покинул тренировочный лагерь клуба НХЛ "Флорида"Спорт 26 сентября, 2:25
Fox: информация об испытаниях Ираном новой ракеты была невернойМеждународная панорама 26 сентября, 2:22
"Известия": продажу крепкого алкоголя через интернет могут легализовать с 2018 годаЭкономика и бизнес 26 сентября, 2:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Более 15 маршрутных автобусов сгорели в ночь на вторник на автостоянке в Чите, сообщил корреспонденту ТАСС источник в экстренных службах Забайкальского края.
"По предварительным данным, сгорело более 15 маршруток. Быстрому распространению пожара способствовал пенопласт, которым автостоянка была утеплена изнутри", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю добавили, что для тушения пожара на место происшествия выехали четыре автоцистерны и 15 человек. Там также работают сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит установить причины случившегося.