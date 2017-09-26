Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неизвестный устроил стрельбу возле резиденции президента Филиппин

Происшествия
26 сентября, 7:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В результате ЧП один человек получил ранения, Родриго Дутерте в резиденции не было

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Неизвестный открыл во вторник утром огонь рядом с дворцом Малакананг в Маниле, официальной резиденцией президента Филиппин Родриго Дутерте.

Самого главы государства на момент инцидента в резиденции не было, сообщает агентство Reuters.

По его данным, инцидент произошел в парке рядом с дворцом Малакананг. В результате ЧП ранен один человек. Полиция проводит расследование случившегося.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дутерте, Родриго
Страны
Филиппины
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД: по уточненным данным, в ДТП на Кубани погибли шесть человек
2
Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД
3
ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе
4
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
5
Биография генерал-лейтенанта Валерия Асапова
6
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
7
Госдепартамент опроверг причастность США к гибели российского генерала в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама