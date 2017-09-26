Неизвестный устроил стрельбу возле резиденции президента Филиппин

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Неизвестный открыл во вторник утром огонь рядом с дворцом Малакананг в Маниле, официальной резиденцией президента Филиппин Родриго Дутерте.

Самого главы государства на момент инцидента в резиденции не было, сообщает агентство Reuters.

По его данным, инцидент произошел в парке рядом с дворцом Малакананг. В результате ЧП ранен один человек. Полиция проводит расследование случившегося.