Неизвестный устроил стрельбу возле резиденции президента Филиппин

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Неизвестный открыл во вторник утром огонь рядом с дворцом Малакананг в Маниле, официальной резиденцией президента Филиппин Родриго Дутерте.
Самого главы государства на момент инцидента в резиденции не было, сообщает агентство Reuters.
По его данным, инцидент произошел в парке рядом с дворцом Малакананг. В результате ЧП ранен один человек. Полиция проводит расследование случившегося.