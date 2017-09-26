На Кубани после ДТП возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Кубани после ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД по региону.

"Следователями следственного отделения ОМВД России по городу Горячий Ключ по факту ДТП, в котором погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении главка.

Ранее сообщалось, что, по предварительной версии, водитель автобуса мог уснуть за рулем. ДТП произошло в районе поселка Молькино, автобус следовал из Адлера в Нижний Новгород и перевозил паломников, которые посещали Абхазию.

В результате аварии на месте погибли водитель и двое пассажиров автобуса, при транспортировке в районную больницу скончались еще двое пассажиров автобуса. Позже один из пострадавших умер в приемном отделении краснодарской краевой больницы.

В больницах Краснодара и Горячего Ключа находятся на лечении 18 пассажиров автобуса.