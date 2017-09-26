Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Кубани после ДТП возбудили уголовное дело

Происшествия
26 сентября, 8:39 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 26, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что, по предварительной версии, водитель автобуса мог уснуть за рулем

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Кубани после ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД по региону.

"Следователями следственного отделения ОМВД России по городу Горячий Ключ по факту ДТП, в котором погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении главка.

Ранее сообщалось, что, по предварительной версии, водитель автобуса мог уснуть за рулем. ДТП произошло в районе поселка Молькино, автобус следовал из Адлера в Нижний Новгород и перевозил паломников, которые посещали Абхазию.

В результате аварии на месте погибли водитель и двое пассажиров автобуса, при транспортировке в районную больницу скончались еще двое пассажиров автобуса. Позже один из пострадавших умер в приемном отделении краснодарской краевой больницы.

В больницах Краснодара и Горячего Ключа находятся на лечении 18 пассажиров автобуса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом на трассе "Дон"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Онкологи дали негативный прогноз американскому сенатору Джону Маккейну
2
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
3
Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД
4
МВД: по уточненным данным, в ДТП на Кубани погибли шесть человек
5
ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе
6
Никита Михалков официально выведен из состава попечительского совета Фонда кино
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама