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Суд изучает письменные доказательства по делу Улюкаева из-за неявки свидетелей

Происшествия
26 сентября, 11:20 UTC+3 МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Ранее были допрошены 11 из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы во вторник изучит письменные доказательства обвинения по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева из-за неявки свидетелей в суд, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В связи с неявкой свидетелей на сегодняшнее заседание просим огласить письменные доказательства по делу", - сказал прокурор.

20 сентября в закрытом судебном заседании был допрошен бывший глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов. Ранее были допрошены 11 из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения: директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, глава банка "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий, журналист интернет-ресурса "Лайф" Александр Юнашев, охранник "Роснефти" Вадим Деревягин, бывший секретарь Улюкаева Ирина Дютина, сотрудник ФСБ Алексей Калугин.

Прокурор Павел Филипчук огласил протокол места происшествия. "Осмотр начался в 10 часов, завершился в 18 часов того же дня. Деньги в пачках - 180 упаковок с купюрами достоинством $100 - были упакованы в полимерный материал, находились в плотной коричневой сумке с замком", - зачитал прокурор, отметив, что в результате ознакомления с содержанием протокола осмотра его участники замечаний не нашли.

Как отмечается в материалах, на сумку и деньги, которые не были упакованы в полимерный пакет, было нанесено проявляющееся спецсредство "Тушь-7". Кроме того, как сообщил прокурор, переданные Улюкаеву купюры не были подделкой. "По окончании осмотра все денежные банкноты были помещены в специальный пакет с надписью Следственного комитета РФ", - сказал Филипчук, уточнив, что эти деньги были приобщены к делу в качестве вещественного доказательства.

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