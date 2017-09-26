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Экс-бухгалтеру Deep Purple запрещено работать в Великобритании за присвоение денег группы

Происшествия
26 сентября, 14:58 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, сентября. /ТАСС

Дипак Рао, проживающий в районе Вустер-парка, на юго-западе Лондона, скрыл эти транзакции, сделав так, чтобы они не появились на финансовых счетах

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ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Британские власти запретили бывшему бухгалтеру (1992 - 2014) легендарной британской рок-группы Deep Purple  Дипаку Рао в течение 11 лет работать в Соединенном Королевстве после того, как тот сознался в присвоении более £2 млн  ($2,7 млн) средств музыкантов. Как выявила Служба по вопросам неплатежеспособности, финансист в течение шести лет (2008-2014) переправлял на собственные счета средства, поступавшие из двух компаний коллектива - Deep Purple (Overseas) Ltd и HEC Enterprises Ltd. Об этом сообщает газета The Guardian.

69-летний Дипак Рао, проживающий в районе Вустер-парка, на юго-западе Лондона, скрыл эти транзакции, сделав так, чтобы они не появились на финансовых счетах, и одновременно ограничил доступ к банковским выпискам компаний. В 2014 году он ушел в отставку с поста директора обеих компаний, которые контролируют авторские права на многие записи группы.

По словам главного следователя Службы по вопросам неплатежеспособности Сью Маклеод, "Рао присвоил средства компаний, чем нанес ущерб как им самим, так и их кредиторам, ради своей личной выгоды".

Ранее участники рок-группы - Иэн Гиллан, Роджер Гловер, Иэн Пейс, а также представители Джона Лорда (1941-2012), скончавшегося в 2012 году, выступили с иском в Высоком суде против Рао в связи с его финансовыми операциями. По решению судей, на активы экс-бухгалтера и его супруги Анвиты в размере £4 млн ($5,4 млн) был наложен арест. В их заявлении обращалось внимание на то, что Рао признал "заимствование" как минимум £2,27 млн  ($3 млн). До настоящего времени компаниям Deep Purple удалось вернуть около £477 тыс.

Группа Deep Purple была образована в 1968 году в английском Хартфорде и стала одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Записи квинтета разошлись многомиллионными тиражами, а одно время он даже считался, согласно Книге рекордов Гиннесса, самым громким на планете. Современный состав команды сформировался в 2001 году. За свою историю группа выпустила 20 студийных альбомов. Последний из них Infinite вышел в апреле нынешнего года.

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