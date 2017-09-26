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СК проверит коллекторов, выложивших в соцсетях фотографии детей с крестами на лицах

Происшествия
26 сентября, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Согласно информации одного из телеканалов, коллекторы также угрожали убийством семье жителя Петербурга, а также повредили его имущество

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следователи проверят информацию СМИ о коллекторах, разместивших в соцсетях фотографии 10 детей с крестами на лицах.

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Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"На сайте одного из телеканалов была опубликована информация о том, что коллекторы угрожали убийством семье жителя Санкт-Петербурга, а также повредили его имущество. При этом ни мужчина, ни члены его семьи денег в долг не брали, а сестра пострадавшего лишь является подругой должницы", - сообщили в СК.

По словам потерпевшего, на странице в соцсетях одного из предполагаемых коллекторов размещены фотографии 10 детей с крестами на лицах. "Данная информация будет проверена в рамках уже возбужденного уголовного дела. По предварительной информации, в обоих случаях речь идет об одних и тех же злоумышленниках", - добавили в СК.

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Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на СК РФ о пожилой жительнице Петербурга, взявшей заем в одной из микрофинансовых организаций города. Женщину неоднократно запугивали и, в конце концов, известили о "смерти" внучки, разослав фотоснимки с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы. По информации ведомства, несмотря на то, что фактический долг женщины уже погашен, она оказалась должна еще 40 тыс. рублей в связи с пенни. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ - "Угроза убийством".

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