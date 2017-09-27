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В Москве "заминировано" здание редакции "Новой газеты"

Происшествия
27 сентября, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Из здания эвакуировали 700 человек

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Звонок об угрозе взрыва поступил по адресу, где находится редакция "Новой газеты" в Москве, из здания эвакуировано более 700 человек, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил по адресу: Потаповский переулок, д. 3", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным из открытых источников, по данному адресу расположены редакция "Новой газеты" и одно из подразделений Центра организации дорожного движения.

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