Попавшая в ДТП пассажирка подала иск к "Яндекс.Такси" на 60 млн руб.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пассажирка "Яндекс.Такси" Елена Гращенкова, попавшая в ДТП летом прошлого года, требует взыскать с онлайн-сервиса 60 млн руб. Тушинский районный суд Москвы назначил беседу по иску на 19 октября, следует из материалов суда. В сумму иска (есть в распоряжении ТАСС) входит компенсация расходов на лечение (550,3 тыс. руб.) и морального вреда (59,3 млн руб.).

Согласно исковому заявлению, ДТП произошло 30 июня 2016 года в Санкт-Петербурге. Водитель в автомобиле с логотипом "Яндекс.Такси", заказанном через приложение, стал участником ДТП. В результате аварии Гращенкова получила телесные повреждения, "которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку длительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на треть, независимо от исхода и оказания (неоказания) медицинской помощи", говорится в заявлении.

Общие затраты на лечение составили 625,6 тыс. руб., из которых 75,2 тыс. руб. потерпевшей выплатила страховая компания по ОСАГО.

Водителю такси (Д.А. Апшу) 3 августа 2017 года был вынесен обвинительный приговор по делу о ДТП. Он был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, указывается в иске.

По мнению истца, со стороны "Яндекс.Такси" ей была оказана некачественная и не отвечающая требованиям безопасности услуга. Согласно заявлению, водитель такси неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и не прошел предрейсовый медосмотр. Кроме того, автомобиль не прошел предрейсовый контроль технического состояния.

14 января 2017 года пассажирка обратилась с письменной претензией о возмещении имущественного и морального вреда к "Яндекс.Такси", но ответа не получила, указывается в иске.

Представитель "Яндекс.Такси" заявил ТАСС, что компания иск не получала.