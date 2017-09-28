Автоматика отключила от сети второй энергоблок Южно-Украинской АЭС

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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Второй энергоблок Южно-Украинской АЭС, в реактор которого загружены топливные элементы компании Westinghouse, отключен от энергосети под действием защиты.
Об этом сообщили в четверг в пресс-службе госпредприятия "Энергоатом".
"28 сентября в 4:22 мск второй энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети под действием электрических защит", - говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что при переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано. Оборудование первого и третьего энергоблоков АЭС работает в штатном режиме. Радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности.
АЭС - расположена на берегу Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. На станции установлены три энергоблока мощностью 1000 МВт каждый, она обеспечивает электроэнергией Николаевскую, Херсонскую, Одесскую области.
По данным компании "Энергоатом", в 2016 году на украинские АЭС было поставлено пять партий ядерного топлива производства Westinghouse. Сейчас это топливо используется на трех энергоблоках - втором и третьем Южно-Украинской АЭС и пятом Запорожской АЭС.