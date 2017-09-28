Страховщики требуют взыскать с основателя "Смотра.ру" около 10 млн рублей

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Потерпевшая сторона в лице двух страховых компаний требуют взыскать около 10 млн рублей с основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру" Эрика Китуашвили, обвиняемого в мошенничестве со страховкой в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщил ТАСС адвокат Михаил Ромашов.
"Две страховые компании "ВТБ страхование" и "Ингосстрах", которые являются потерпевшей стороной по делу, просят взыскать суммарно с Китуашвили порядка 10 млн рублей, которые якобы были выплачены моему доверителю после угона автомобилей", - сказал защитник. По его словам, Китуашвили отвергает все обвинения в мошенничестве и категорически не согласен с заявленными исками.
"Страховая группа МСК (в 2016 году присоединена к компании "ВТБ страхование" - прим. ТАСС) официально образовалась в 2010 году, а согласно показаниям представителей МСК, компания образовалась в декабре 2008 года. Вместе с тем, по версии обвинения, МСК выплатила страховые деньги моему подзащитному в августе 2008 года, что указывает на нестыковки в деле даже в таком моменте", - отметил Ромашов.
Дорогомиловский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении Китуашвили и его гражданской супруги Анны Каганской 19 сентября. Фигуранты дела обвиняются в мошеннических действиях в сфере страхования и в отмывании денежных средств. Как следует из обвинительного заключения, в 2008 году Китуашвили создал устойчивую преступную группу, в которой являлся лидером, следуя преступному плану и раздавая соответствующие указания членам группировки, совершил преступления с транспортными средствами. Вину Китуашвили и Каганская в инкриминируемом преступлении не признают. Они содержатся под стражей.
Уголовное дело составляет порядка 14 томов. По версии следствия, Китуашвили в составе организованной группы инсценировал хищение четырех машин. Затем, предоставив в страховую компанию заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, он и его соучастники получили на банковские счета деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили. Общий ущерб, причиненный страховой компании, по данным следствия, превысил 8 млн рублей.
Следствие считает соучастницей Китуашвили его гражданскую жену. По данным столичного главка МВД, в ходе расследования выяснилось, что полученные деньги переводились с банковских счетов Китуашвили на расчетный счет подконтрольной ему организации для дальнейшего использования в финансово-хозяйственной деятельности.