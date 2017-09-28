Неизвестные сообщили о "минировании" Живописного моста в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Анонимный звонок поступил о "минировании" Живописного моста в Москве, проход пешеходов по нему в настоящее время запрещен. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные "заминировали" Живописный мост на проспекте Маршала Жукова", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время мост перекрыт для движения пешеходов, автомобильное движение не запрещено.

"На место прибыли кинологи с собаками для проведения обследования", - отметил собеседник агентства.

Живописный мост в Серебряном бору - вантовый мост через Москву-реку, расположен на западе столицы, часть проспекта Маршала Жукова.