Неизвестные сообщили о "минировании" Живописного моста в Москве

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Анонимный звонок поступил о "минировании" Живописного моста в Москве, проход пешеходов по нему в настоящее время запрещен. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.
"Неизвестные "заминировали" Живописный мост на проспекте Маршала Жукова", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время мост перекрыт для движения пешеходов, автомобильное движение не запрещено.
"На место прибыли кинологи с собаками для проведения обследования", - отметил собеседник агентства.
Живописный мост в Серебряном бору - вантовый мост через Москву-реку, расположен на западе столицы, часть проспекта Маршала Жукова.