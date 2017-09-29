СМИ: в Колумбии в ходе спецоперации конфисковано почти 1,5 тонны кокаина

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Около 1,5 тонны кокаина конфисковано в Колумбии в ходе спецоперации по борьбе с наркотрафиком, осуществленной военными моряками в районе тихоокеанского побережья страны. Как сообщило в пятницу агентство EFE со ссылкой на данные ВМС южноамериканской республики, во время патрулирования задержаны 4 человека, сопровождавших контрабандную партию наркотиков.
Военные моряки остановили для досмотра быстроходный катер неподалеку от берегов муниципии Тумако (западный департамент Нариньо) и обнаружили 71 мешок с кокаином. Находившиеся на борту судна два колумбийца, мексиканец и экваторианец задержаны и переданы правоохранительным органам.
С начала года в рамках операций в районе тихоокеанского побережья ВМС Колумбии задержали 168 человек и перехватили 71 судно. На них контрабандисты переправляли партии наркотиков и химические вещества для их производства.