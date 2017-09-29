На Урале задержали убившего четырех человек мужчину

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех человек при нападении мужчины с ножом в поселке Шамары Шалинского городского округа Свердловской области. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение, сообщает в пятницу пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
"Следственными органами СК РФ по Свердловской области 54-летнему ранее судимому жителю поселка Шамары предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 28 сентября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме в поселке Шамары, вооружился охотничьим ножом, вызвал такси и поехал в деревню Гора на местное сельхозпредприятие. "На территории предприятия он прошел в подсобное помещение, где в это время находились трое его знакомых, с которыми у него на протяжении длительного времени имелись неприязненные отношения", - поясняют в СК.
В ведомстве добавили, что мужчина несколько раз ударил ножом своих оппонентов, в результате чего два человека погибли на месте. "Третий пострадавший был ранен, в этот момент в помещение зашел еще один мужчина, с которым у обвиняемого также имелись неприязненные отношения. Последний попытался убежать, но злоумышленник догнал его и убил", - уточняют в пресс-службе.
Раненому пострадавшему, остававшемуся в подсобном помещении, удалось скрыться от злоумышленника. Позже мужчина обратился за помощью в медучреждение и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
"Затем обвиняемый покинул территорию сельхозпредприятия и пошел к одному из домов по улице Лесной в деревне Гора, где проживает еще один его знакомый, с которым у него тоже сложились неприязненные отношения. Выманив мужчину под надуманным предлогом из дома, злоумышленник стал наносить ему удары ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - добавили там.
Руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых сообщил ТАСС, что полицейские по горячим следам установили личность и задержали подозреваемого в убийстве. По словам Горелых, в беседе с сыщиками нападавший признался в совершении преступления. С его слов, мотивом жестокой расправы стали обидные и оскорбительные выражения, которые позволяли себе убитые и потерпевший в адрес подозреваемого.
Ранее в Шалинской центральной городской больнице ТАСС сообщили, что пострадавший мужчина при нападении неизвестного с ножом, находится в удовлетворительном состоянии, у него диагностирована непроникающая колото-резаная рана грудной клетки.
Источник в правоохранительных органах региона ранее сообщил ТАСС, что 28 сентября при нападении неизвестного мужчины с ножом погибли четыре человека, еще один был госпитализирован.