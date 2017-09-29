В Крыму недалеко от Керченской паромной переправы перевернулся автобус

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Пассажирский автобус перевернулся недалеко от Керченской паромной переправы в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, есть пострадавшие. Их количество уточняется", - сказал источник.