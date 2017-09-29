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В Крыму недалеко от Керченской паромной переправы перевернулся автобус

Происшествия
29 сентября, 17:51 UTC+3

По данным источника в экстренных службах, есть пострадавшие

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Пассажирский автобус перевернулся недалеко от Керченской паромной переправы в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, есть пострадавшие. Их количество уточняется", - сказал источник.

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