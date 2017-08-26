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Семья погибшего в ДТП с автобусом на Кубани жителя Крыма получит 1 млн рублей

Общество
26 августа, 11:42 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 26, августа. /ТАСС

Денежную компенсацию также получит и пострадавший из Керчи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Семья погибшего в ДТП с автобусом в Краснодарском крае жителя Ленинского района Крыма получит компенсацию в 1 млн рублей. Компенсация также будет выплачена пострадавшему в аварии жителю Керчи, сообщила в субботу пресс-служба главы Крыма.

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"Из резервного фонда семье погибшего будет оказана адресная помощь: выплачена денежная компенсация в размере 1 млн рублей", - приводил пресс-служба слова главы республики Сергея Аксенова.

Денежную компенсацию получит и житель Керчи, который пострадал в ДТП. "Определенная денежная компенсация будет выплачена пострадавшему. Соответствующее поручение дал министру социальной политики Республики Крым Елене Романовской", - добавил Аксенов.

Утром 25 августа в Темрюкском районе Краснодарского края вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море, согласно опубликованным спискам, в результате ДТП погибли 17 человек - жители Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области. Один рабочий, Михаил Сороколетов, является пропавшим без вести. Пострадавшими значатся 33 человека, они являются жителями Краснодарского края, Ростовской области, Башкирии, Крыма и Волгоградской области. Часть из них покинули лечебные учреждения в пятницу.

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