На станции Москва-Сортировочная-Киевская загорелся поезд

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вагон поезда загорелся на станции железной дороги Москва-Сортировочная-Киевская, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На станции Москва-Сортировочная-Киевская произошло возгорание отдельно стоящего вагона на запасном пути. В вагоне найдены тела двух человек", - сказал собеседник агентства.