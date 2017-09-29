На станции Москва-Сортировочная-Киевская загорелся поезд

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вагон поезда загорелся на станции железной дороги Москва-Сортировочная-Киевская, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"На станции Москва-Сортировочная-Киевская произошло возгорание отдельно стоящего вагона на запасном пути. В вагоне найдены тела двух человек", - сказал собеседник агентства.