В районе Калиновки Винницкой области наблюдается одиночная детонация боеприпасов

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КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Одиночная детонация боеприпасов наблюдается на военных складах в Калиновке Винницкой области. Об этом сообщило в субботу главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.
"По состоянию на 7 ч. 30 сентября открытых очагов горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 1,9 тыс. человек и 364 единиц техники. "Пиротехники ГСЧС продолжают выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено 230 заявок, из них выполнено 215", - сообщило главное управление ГСЧС.
Вечером во вторник на одном из крупнейших складов боеприпасов министерства обороны Украины, расположенном в поселке Калиновка Винницкой области, начался пожар, который полностью не потушен до сих пор. По данным генштаба вооруженных сил Украины, на складах, где хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", уничтожено до трети запасов. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Иван Винник оценил ущерб от ЧП в $800 млн. По последним данным, два человека были ранены и доставлены в госпиталь.
Мэр Калиновки Анатолий Шамалюк считает, что на полное восстановление города понадобятся две-три недели.
Украинские следователи озвучили четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала. Среди них - проникновение лица на территорию воинской части и установление взрывного устройства, взрывное устройство было вмонтировано в боеприпасы, которые поступали в воинскую часть на хранение. Следствие не исключает уголовное правонарушение, совершенное работниками, которые устанавливали видеонаблюдение на территории части, а также уголовное правонарушение, совершенное в связи с нарушением порядка хранения боеприпасов и их технического обслуживания. В тоже время прокуратура не подтверждает информацию о диверсии на военном объекте.