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СМИ: четыре человека пострадали при стрельбе из пневматики в Каталонии

Происшествия
30 сентября, 11:17 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 30, сентября. /ТАСС

Инцидент произошел возле одного из потенциальных избирательных участков для референдума

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МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека пострадали в пятницу вечером у одного из потенциальных избирательных участков для референдума в Каталонии в результате стрельбы из пневматического ружья, заряженного шариками. Об этом сообщила в субботу газета La Vanguardia.

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По ее информации, инцидент произошел в населенном пункте Манльеу.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на воскресенье. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что он состоится.

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