Мадрид не будет вести диалог с главой Каталонии после референдума о независимости

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Испании не будут вести диалог с главой Каталонии Карлесом Пучдемоном после референдума о независимости автономной области. Об этом заявила в пятницу министр здравоохранения, социальных служб и равноправия королевства Долорс Монсеррат.

"Разумеется, [вести] диалог с Пучдемоном [после проведения плебисцита] - нет", - отметила глава ведомства в интервью Radio Nacional de Espana. "Как я думаю, единственный диалог, на который может рассчитывать Пучдемон, будет с судебной властью", - добавила Монсеррат.

По ее мнению, после референдума главе Каталонии "только остается подать в отставку", взять на себя ответственность перед правосудием и созвать новые региональные выборы. Министр отметила, что правительство Испании "не оставит" каталонцев.