Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мадрид не будет вести диалог с главой Каталонии после референдума о независимости

Международная панорама
29 сентября, 14:42 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 29, сентября. /ТАСС

Министр здравоохранения, социальных служб и равноправия королевства Долорс Монсеррат заявила, что правительство Испании "не оставит" каталонцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Испании не будут вести диалог с главой Каталонии Карлесом Пучдемоном после референдума о независимости автономной области. Об этом заявила в пятницу министр здравоохранения, социальных служб и равноправия королевства Долорс Монсеррат.

Смотрите также

Еврокомиссия будет наблюдать за референдумом о независимости Каталонии

El Pais: в Каталонии в штаб полиции кинули горящий предмет

Гражданская гвардия конфисковала 2,5 млн бюллетеней для референдума в Каталонии

"Разумеется, [вести] диалог с Пучдемоном [после проведения плебисцита] - нет", - отметила глава ведомства в интервью Radio Nacional de Espana. "Как я думаю, единственный диалог, на который может рассчитывать Пучдемон, будет с судебной властью", - добавила Монсеррат.

По ее мнению, после референдума главе Каталонии "только остается подать в отставку", взять на себя ответственность перед правосудием и созвать новые региональные выборы. Министр отметила, что правительство Испании "не оставит" каталонцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Персоны
Пучдемон, Карлес
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
2
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
3
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за час
4
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
5
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
6
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама