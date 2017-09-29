Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

El Pais: в Каталонии в штаб полиции кинули горящий предмет

Международная панорама
29 сентября, 12:17 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 29, сентября. /ТАСС

Инцидент произошел после того, как сотрудники правоохранительных органов конфисковали в муниципалитете Игуалада 2,5 млн бюллетеней для референдума

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Неизвестные бросили в управление гражданской гвардии Испании в муниципалитете Игуалада недалеко от Барселоны горящий предмет. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

Смотрите также

Что необходимо знать о референдуме в Каталонии

По ее информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Ответственных за случившееся задержать не удалось. Инцидент произошел в четверг после того, как сотрудники правоохранительных органов конфисковали в населенном пункте 2,5 млн избирательных бюллетеней и более 100 урн для голосования, предназначенных для референдума о независимости Каталонии.

Гражданская гвардия Испании по решению прокуратуры должна изымать все материалы, предназначенные для плебисцита.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
2
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
3
Турция перевела России аванс за системы С-400
4
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
7
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама