El Pais: в Каталонии в штаб полиции кинули горящий предмет

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Неизвестные бросили в управление гражданской гвардии Испании в муниципалитете Игуалада недалеко от Барселоны горящий предмет. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

По ее информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Ответственных за случившееся задержать не удалось. Инцидент произошел в четверг после того, как сотрудники правоохранительных органов конфисковали в населенном пункте 2,5 млн избирательных бюллетеней и более 100 урн для голосования, предназначенных для референдума о независимости Каталонии.

Гражданская гвардия Испании по решению прокуратуры должна изымать все материалы, предназначенные для плебисцита.