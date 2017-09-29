El Pais: в Каталонии в штаб полиции кинули горящий предмет

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МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Неизвестные бросили в управление гражданской гвардии Испании в муниципалитете Игуалада недалеко от Барселоны горящий предмет. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.
По ее информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Ответственных за случившееся задержать не удалось. Инцидент произошел в четверг после того, как сотрудники правоохранительных органов конфисковали в населенном пункте 2,5 млн избирательных бюллетеней и более 100 урн для голосования, предназначенных для референдума о независимости Каталонии.
Гражданская гвардия Испании по решению прокуратуры должна изымать все материалы, предназначенные для плебисцита.