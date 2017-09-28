Гражданская гвардия конфисковала 2,5 млн бюллетеней для референдума в Каталонии

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании конфисковала в четверг 2,5 млн избирательных бюллетеней и 100 урн для голосования для референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, сотрудники правоохранительных органов нашли их в населенном пункте Игуалада недалеко от Барселоны. Также были обнаружены 4 млн конвертов. Гражданская гвардия Испании по решению прокуратуры должна изымать все материалы, предназначенные для плебисцита.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на 1 октября. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.