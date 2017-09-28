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Власти Каталонии заявили о возможности диалога с Испанией

Международная панорама
28 сентября, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Представители региона подчеркивают, что переговоры состоятся только если испанская сторона не будет выдвигать условий относительно проведения референдума по самоопределению

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Каталонии выражают готовность к диалогу с властями Испании, если те не будут выдвигать каких-либо предварительных условий относительно проведения референдума по самоопределению региона. Об этом в четверг заявил глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева.

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"Если у испанской стороны есть предложения по переговорам, мы готовы их обсуждать как до воскресенья (1 октября, намеченный день проведения референдума - прим. ТАСС), так и после, - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе, трансляция которой велась в Facebook. - Однако переговоры не предполагают каких-то предварительных условий".

Также, отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что не собирается отказываться от испанского паспорта в случае объявления независимости Каталонии. "Это не направлено против Испании, и я не вижу никаких проблем с тем, чтобы иметь два паспорта. Закон предполагает, что вы не обязаны отказываться от вашего предыдущего гражданства, если вы принимаете гражданство Каталонии", - добавил Ромева.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на 1 октября. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.

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