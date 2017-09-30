Трое детей и женщина погибли при пожаре в Иркутской области

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Трое детей и женщина погибли в результате пожара в частном доме в городе Свирске Иркутской области. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"Пожар был небольшой - около 15 кв. метров, горела веранда в частном доме. По предварительным данным, погибли трое детей и женщина", - сказали в главке.

Сейчас возгорание потушено, выясняются обстоятельства и причины происшествия.