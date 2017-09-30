Один человек погиб, еще четверо отравились неизвестным веществом на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате отравления неизвестным веществом на Ставрополье, сообщили в субботу ТАСС экстренных службах региона.

"Это произошло в поселке Тихий Буденновского района края. По предварительной информации, погиб один человек", - сообщил собеседник агентства.

Источник пояснил, что неизвестное вещество хранилось в частном доме, жильцы которого и пострадали. Предположительно, вещество использовалось для уничтожения крыс. Пострадавшим оказывается помощь, обстоятельства ЧП уточняются.