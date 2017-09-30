СК проводит проверку по факту отравления школьников психотропным препаратом в ХМАО

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Следственное управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре проводит проверку по факту отравления школьников лекарственным препаратом "Феназепам". Как сообщили в субботу в пресс-службе ведомства, лекарство употребили девять детей, двоим из них потребовалась госпитализация.
"Сегодня в следственный отдел поступило сообщение о госпитализации в поселке Пионерский Советского района двоих детей 2004 и 2005 года рождения с диагнозом - отравление таблетками "Феназепам". По данному факту следователями СК начата проверка", - сообщили в пресс-службе.
По данным управления, 12-летняя школьница принесла лекарство в учебное заведение из дома, а затем употребила препарат сама, а также передала его одноклассникам под видом витаминов. К настоящему времени известно, что таблетки употребляли девять детей, однако только двоим из них потребовалась госпитализация. "Остальные дети после осмотра врачами отпущены домой", - отметили в СК.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Феназепам - лекарственное средство, которое обладает транквилизирующим и снотворным действием. В России препарат продается только по рецепту врача.