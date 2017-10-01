Три человека погибли при пожаре в Ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Тела двух мужчин и женщины обнаружены после ликвидации пожара в частном доме в селе Средний Егорлык Целинского района Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
"В ночь на воскресенье в селе Средний Егорлык после ликвидации возгорания в индивидуальном жилом доме с саманными стенами при разборе завалов обнаружены тела троих человек", - сказала собеседница агентства.
В настоящее время установлена личность одного из погибших, мужчины 1984 года рождения.
На месте трагедии работает оперативно-следственная группа для выяснения причин возгорания.