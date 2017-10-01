В Приамурье с рельсов сошли тепловоз и два вагона грузового поезда

"Локомотив" разгромил "Динамо" в матче чемпионата России по футболуСпорт 1 октября, 18:23
Футболист ЦСКА Чалов уверен, что начнет забивать после паузы на матчи сборныхСпорт 1 октября, 18:13
СМИ: вице-президент ФК "Барселона" подал в отставку перед матчем с "Лас-Пальмасом"Спорт 1 октября, 17:56
Электричество в Якутске восстановлено по штатной схемеПроисшествия 1 октября, 17:48
В Манчестере открылся съезд правящей Консервативной партииМеждународная панорама 1 октября, 17:48
Блатт: громкие переходы идут на пользу имиджу НБАСпорт 1 октября, 17:48
Футболист "Уфы" Стоцкий заявил, что не получал конкретного предложения по переходу в ЦСКАСпорт 1 октября, 17:41
Логистический центр откроется в Москве для распространения осетинских пироговЭкономика и бизнес 1 октября, 17:38
Итальянский астронавт отметил Международный день кофе чашечкой эспрессо на борту МКСКосмос 1 октября, 17:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 1 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Тепловоз и два пустых вагона грузового поезда сошли в воскресенье с рельсов на участке Поярково - Завитая Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в Приамурье. В результате незначительные травмы получили два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ЗабЖД.
"На однопутном неэлектрифицированном участке Поярково - Завитая произошел сход тепловоза и двух порожних вагонов грузового поезда. В результате незначительные травмы получили машинист и его помощник, им оказана первая медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что угрозы экологии нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. К месту схода направлены восстановительные поезда со станций Бурея и Белогорск.
В ГУ МЧС по Амурской области добавили, что в аварийно-восстановительных работах будут задействованы 38 человек и 14 единиц техники.
Причины аварии устанавливаются.