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В Приамурье с рельсов сошли тепловоз и два вагона грузового поезда

Происшествия
1 октября, 17:14 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Два человека получили незначительные травмы, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги

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ЧИТА, 1 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Тепловоз и два пустых вагона грузового поезда сошли в воскресенье с рельсов на участке Поярково - Завитая Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в Приамурье. В результате незначительные травмы получили два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ЗабЖД.

"На однопутном неэлектрифицированном участке Поярково - Завитая произошел сход тепловоза и двух порожних вагонов грузового поезда. В результате незначительные травмы получили машинист и его помощник, им оказана первая медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что угрозы экологии нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. К месту схода направлены восстановительные поезда со станций Бурея и Белогорск.

В ГУ МЧС по Амурской области добавили, что в аварийно-восстановительных работах будут задействованы 38 человек и 14 единиц техники.

Причины аварии устанавливаются.

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