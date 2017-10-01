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Двое мужчин погибли, попав под "Сапсан" в Подмосковье

Происшествия
1 октября, 20:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

По предварительным данным, они переходили пути на запрещающий сигнал перед следовавшим из Петербурга в Москву поездом

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Поезд "Сапсан" сбил в воскресенье двух человек близ станции Поварово-1 в Московской области. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"По предварительной информации, они переходили пути на запрещающий сигнал перед поездом "Санкт-Петербург - Москва". Их личности устанавливаются", - сказала она.

Начата доследственная проверка.

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