Двое мужчин погибли, попав под "Сапсан" в Подмосковье

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Поезд "Сапсан" сбил в воскресенье двух человек близ станции Поварово-1 в Московской области. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"По предварительной информации, они переходили пути на запрещающий сигнал перед поездом "Санкт-Петербург - Москва". Их личности устанавливаются", - сказала она.

Начата доследственная проверка.