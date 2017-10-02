В Хабаровском крае без света остались 6 тыс. жителей в 40 населенных пунктах

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ХАБАРОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Около 6 тыс. жителей Хабаровского края в четырех районах остались без электричества в результате прохождения циклона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.
"Нарушено электроснабжение в 40 населенных пунктах Хабаровского, им. Лазо, Вяземского и Бикинского районов. Сейчас на всех объектах..., пострадавших от циклона, работают аварийные бригады. Пока без света остаются более 6 тысяч человек. К вечеру планируется завершить восстановительные работы и наладить электроснабжение", - говорится в сообщении.
Порывы ветра в южных районах края в ночь на понедельник достигали 22 метра в секунду. Губернатор Вячеслав Шпорт поручил закончить в течение дня работы по восстановлению энергоснабжения и обеспечить бесперебойное подключение социальных объектов и жилых домов к теплу. По данным заместителя председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука, отопительный сезон начался уже в восьми районах. В Комсомольске-на-Амуре он стартовал в воскресенье, в Хабаровске запуск системы отопления начнется во вторник.
В конце минувшей недели температура в крае снизилась с плюс 12-15 градусов до 0-5, в Хабаровске прошел мокрый снег.