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Суд взыскал с экс-мэра Брянска 54 млн рублей за некачественные дома для переселенцев

Происшествия
2 октября, 11:42 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 2, октября. /ТАСС

В июле 2015 года Сергея Смирнова приговорили к четырем годам лишения свободы, и сейчас он отбывает срок

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БРЯНСК, 2 октября. /ТАСС/. Суд Советского района Брянска взыскал более 50 млн рублей с бывшего мэра города Сергея Смирнова за подписание документов на ввод в эксплуатацию некачественных домов для переселенцев из ветхого жилья. Дома были построены с грубейшими нарушениями, признаны аварийными и подлежащими сносу, сообщает в понедельник прокуратура Брянской области.

"Бывший глава администрации Брянска Смирнов по решению суда должен будет заплатить более 54 млн рублей за то, что подписал документы на ввод в эксплуатацию домов, построенных с серьезными нарушениями строительных норм ", - сказали в прокуратуре.

Документы были подписаны в декабре 2009 года. Когда переселенцы из ветхого жилья въехали в новые квартиры, оказалось, что в строениях стоит сырость, провисают потолки, образуются трещины на стенах. Экспертиза показала, что здания построены без проекта, с грубыми нарушениями строительных норм и стандартов.

В октябре 2014 года дома признаны аварийными и подлежащими сносу.

В июле 2015 года Смирнов был приговорен к четырем годам лишения свободы и сейчас отбывает срок. На стадии следствия было арестовано имущество экс-мэра - четырехкомнатная квартира, дом и земельный участок.

Суд постановил также взыскать ущерб с экс-директора департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области Николая Борисова, который подписал разрешение на начало строительства домов, но был освобожден от уголовного наказания в связи с амнистией. Ущерб взыщут и с директора ООО "Евро Отделка" Светланы Роман, которая вела строительство, была осуждена и находится сейчас в колонии.

В отношении фигурантов дела было подано два иска, в итоге со Смирнова и Роман будет взыскано в равных долях 83 млн рублей в пользу города. По второму иску со Смирнова, Роман и Борисова в равной степени будет взыскано 36,5 млн рублей в пользу бюджета Брянской области.

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