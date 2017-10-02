Несколько школ и кремль эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за сообщений о минировании

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Несколько школ и здания на территории кремля эвакуировали в Нижнем Новгороде, предположительно, из-за сообщений о минировании, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах.

''На данный момент проверяется информация о заложенном устройстве в зданиях, эвакуировано несколько школ. <…> Также проверяется информация и по факту эвакуации зданий в Нижегородском кремле'', - сказал собеседник агентства, не уточнив количества школ.