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Несколько школ и кремль эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за сообщений о минировании

Происшествия
2 октября, 12:18 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 2, октября. /ТАСС

Количество школ не уточняется

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Несколько школ и здания на территории кремля эвакуировали в Нижнем Новгороде, предположительно, из-за сообщений о минировании, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах.

''На данный момент проверяется информация о заложенном устройстве в зданиях, эвакуировано несколько школ. <…> Также проверяется информация и по факту эвакуации зданий в Нижегородском кремле'', - сказал собеседник агентства, не уточнив количества школ.

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