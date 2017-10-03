В Татарстане эвакуировали сотрудников правительства и технопарка "IT-парк"

КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Эвакуация прошла в здании правительства Татарстана и в местном технопарке "IT-парк" во вторник.

"Сотрудников эвакуировали, пока о причинах не сообщается", - рассказали ТАСС в пресс-службе президента республики, не уточнив количество выведенных на улицу человек.

Причина эвакуации в технопарке также не уточняется.

"Да, прошла эвакуация из здания. Сами не знаем почему, но это не плановая эвакуация", - сообщили ТАСС в пресс-службе "IT-парка".

Ранее сообщалось, что во вторник порядка 250 сотрудников Государственного совета республики Татарстан были эвакуированы из здания парламента. Во время заседания Общественной молодежной палаты в здании включились сирены, и по громкой связи была объявлена пожарная тревога. Всего на улицу вывели порядка 250 человек, к зданию подъехали сотрудники спецслужб, в том числе кинологи.

Также эвакуация была проведена в здании Минсельхоза региона. По словам представителей министерства, людей вывели на улицу после сообщения о минировании.

Как сообщила ТАСС заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова, подобные эвакуации проходят во всех министерствах и ведомствах республики.