СМИ: вандалы осквернили памятник солдатам Красной армии на юге Польши

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ВАРШАВА, 3 октября. /ТАСС/. Неизвестные вандалы осквернили памятник солдатам Красной армии, расположенный в городе Щирк на юге Польши.
Об этом сообщила во вторник интернет-версия издания Polska Times.
Как информирует портал, информацию о случившемся в редакцию передал один из местных жителей. Известно, что вандалы разбили плиту с надписью, а на памятник красной краской нанесли Знак Сражающейся Польши - символ в форме якоря, где буква P символизирует Польшу, а W - борьбу.
Полиция узнала о случившемся от журналистов. На место отправлен патруль. Ведется расследование.