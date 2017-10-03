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СМИ: вандалы осквернили памятник солдатам Красной армии на юге Польши

Происшествия
3 октября, 16:37 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 3, октября. /ТАСС

Ведется расследование инцидента

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ВАРШАВА, 3 октября. /ТАСС/. Неизвестные вандалы осквернили памятник солдатам Красной армии, расположенный в городе Щирк на юге Польши.

Об этом сообщила во вторник интернет-версия издания Polska Times.

Как информирует портал, информацию о случившемся в редакцию передал один из местных жителей. Известно, что вандалы разбили плиту с надписью, а на памятник красной краской нанесли Знак Сражающейся Польши - символ в форме якоря, где буква P символизирует Польшу, а W - борьбу.

Полиция узнала о случившемся от журналистов. На место отправлен патруль. Ведется расследование.

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