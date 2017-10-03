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Мосгорсуд 16 октября проверит законность заочного ареста информатора WADA Родченкова

Происшествия
3 октября, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В России против него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд 16 октября рассмотрит жалобу защиты на заочный арест бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"Жалоба защиты будет рассмотрена Мосгорсудом 16 октября в 10:30 мск", - сказала представитель суда.

Царева также уточнила, что Родченков был объявлен в международный розыск до избрания заочного ареста. "Согласно ч. 5 ст. 108 УПК заочный арест избирается только в том случае, когда обвиняемый объявлен в международный розыск", - уточнила пресс-секретарь суда.

Против Родченкова в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В прошлом году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи.

Доклад был посвящен расследованию, проведенному на основании показаний Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга.

В 2006-2015 годах Родченков руководил антидопинговым центром России, а с января 2016 года он находится в США и является информатором WADA.

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