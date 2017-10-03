Басманный суд отказал следствию в аресте гражданской жены полковника Захарченко

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Басманный суд 29 сентября вынес отказ в заключении под стражу Анастасии Пестриковой - гражданской жены обвиняемого в получении взяток бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко, так как следствие не доставило ее на заседание. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Суд 29 сентября вынес отказ на ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Пестриковой в связи с недоставкой последней в судебное заседание", - сказала Царева.
Следствие 29 сентября направило в суд ходатайство об аресте Пестриковой, но сама подозреваемая в суд так и не была доставлена. 30 сентября адвокат Пестриковой Валерия Тунникова сообщила, что ее подзащитная освобождена из изолятора до истечения максимального срока содержания под подписку о невыезде, она остается подозреваемой по делу.
Ранее Пестрикова в ходе допроса в качестве свидетеля в Мосгорсуде сообщила, что имеет от Захарченко несовершеннолетнего ребенка. Судом было арестовано около $16 млн на счете Пестриковой на том основании, что они, предположительно, были получены преступным путем. Бывший высокопоставленный сотрудник МВД Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также получении взяток по трем эпизодам.
Захарченко "прославился" не своим задержанием, а обнаруженной у него в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве суммой денег, поразившей сначала следователей, а потом и общественность. По данным СК, во время обыска у Захарченко были изъяты деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей.
Сам полковник полиции утверждает, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в этой кредитной организации обысках. Источник предполагал, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а часть этих денег и была обнаружена при обыске.